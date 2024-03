Фонд инвестировал в производителей чипов и компании, занимающиеся потребительскими технологиями.

Бывший руководитель Alibaba Group Holding Ltd., Дэниел Чжан, принял неожиданное решение о присоединении к малоизвестному китайскому инвестиционному фонду, отмечая поворот в своей карьере после долгого периода во главе крупнейшей интернет-компании Китая.



Чжан примет на себя роль управляющего партнера в Firstred Capital, сообщил инвестиционный дом в своем официальном аккаунте WeChat. Он будет сотрудничать с основателем компании, Лю Сяоданем.



Во время своего руководства Alibaba Чжан столкнулся с несколькими вызовами, включая пандемию, экономический спад и репрессии в отношении интернет-сектора Китая. Его внезапный уход из компании в 2023 году произвел сильное впечатление, особенно после того, как двое старших помощников Джека Ма взяли под свой контроль Alibaba.



По информации, полученной из источника, знакомого со сделкой, Alibaba станет ключевым инвестором Firstred. Компания, базирующаяся в Пекине и основанная в 2019 году, специализируется на слияниях и поглощениях в сферах здравоохранения, потребительского сектора, промышленности и технологий.

Firstred Capital привлекла 6,8 миллиарда юаней ($945 миллионов) от институциональных инвесторов в 2021 году для своего первого фонда слияний и поглощений. С тех пор компания инвестировала в такие проекты, как BYD Semiconductor Co. и Changjing Electronics Technology Co., а также в сферу ухода за домашними животными.

После ухода Чжана Alibaba объявила о помощи в управлении инвестиционным фондом технологий в размере $1 миллиарда от ее имени, однако неясно, связана ли эта помощь с Firstred.



Уход Чжана с поста генерального директора Alibaba сопровождался кадровыми изменениями в высших рядах компании, а также увеличением инвестиций в искусственный интеллект.