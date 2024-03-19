На турнире было замечено использование читерских программ.

Киберспортивный финал Apex Legends в Северной Америке был отложен из-за обвинений в хакерстве. Игроки поделились видеороликами, демонстрирующими активацию нежелательных чит-режимов в середине матча, что вызвало панику среди участников. Организаторы соревнования заявили, что "конкурентная честность" турнира была нарушена, но не предоставили подробностей.



Два известных игрока, Генбуртен и ImperialHal, опубликовали видеоролики, в которых демонстрировали использование чит-кодов: "wallhack" - раскрытие местонахождения других игроков, и "айм-бот", который автоматически нацеливается на противников. Использование подобных программ запрещено на крупных киберспортивных соревнованиях и может повлечь за собой бан.



Оба игрока заявили, что их аккаунты были взломаны, и призвали остальных участников покинуть игру. Группа волонтеров, занимающаяся борьбой с мошенничеством в онлайн-играх, заявила, что хакеры, вероятно, нашли уязвимость, позволяющую получить доступ к машинам игроков.



Ответственные за античитерское программное обеспечение утверждают, что они не обнаружили уязвимостей RCE (удаленное выполнение кода), которые могли бы быть использованы хакерами. Тем не менее они обещают тесно сотрудничать с партнерами для выявления любых возможных проблем.



