В Сети появилась информация о грядущей версии PS 5 Pro

Согласно последним данным, компания Sony активно работает над новой моделью игровой консоли PlayStation 5 Pro, которая обещает быть значительным шагом вперед в мире игровых технологий. По информации, полученной от различных источников, в том числе от ютубера Moore's Law is Dead и журналиста Insider Gaming Тома Хендерсона, PlayStation 5 Pro может появиться на прилавках уже к новогодним праздникам 2024 года.

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Согласно утечкам, PlayStation 5 Pro, известная под кодовым названием Trinity, обладает внушительной вычислительной мощностью. Утверждается, что новый графический процессор будет в три раза быстрее по сравнению с текущими моделями PlayStation 5. Это означает, что производительность рендеринга в играх может увеличиться на 45 процентов.

Согласно всё тем же утечкам технических характеристик, PlayStation 5 Pro будет оснащена графическим процессором, приближенным к Radeon RX 7800 XT, что обеспечит лучшую производительность в играх с трассировкой лучей. Также ожидается, что консоль получит улучшенную системную память, более производительное аудиооборудование и возможность масштабирования изображения с использованием машинного обучения PlayStation Spectral Super Разрешение (PSSR).

Несмотря на амбициозные планы и обещания, необходимо отметить, что все эти сведения пока являются предположениями и утечками информации. Официального подтверждения от Sony пока нет. Тем не менее сообщения от различных источников указывают на серьезные усилия Sony в разработке более мощной и продвинутой версии своей игровой консоли PlayStation 5.

Ожидается, что PlayStation 5 Pro будет официально анонсирован ближе к дате выпуска, а сама консоль может стать предметом оживленных обсуждений среди игрового сообщества и технологических энтузиастов.