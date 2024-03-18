По мнению генерального директора Binance, рост стоимости BTC поддерживается увеличивающимся интересом институциональных инвесторов.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг прогнозирует продолжение рекордного ралли биткойна, который, по его мнению, может перейти за отметку в 80 000 долларов. Он отмечает, что данное движение поддерживается увеличивающимся интересом институциональных инвесторов, которые направляют больше средств в биржевые фонды, обеспеченные криптовалютой.



Запуск Bitcoin ETF в США в начале текущего года стал одной из причин привлечения институциональных инвесторов и новых потоков капитала в этот сегмент рынка. Тенг выразил уверенность в том, что это лишь начало этого процесса.



Ранее прогнозируемая Тенгом цена биткойна к концу года составляла около 80 000 долларов, однако с учетом уменьшения предложения и постоянного спроса, он видит возможность превышения этой отметки. Тенг отмечает, что ралли будет сопровождаться взлетами и падениями, которые, по его мнению, будут полезными для рынка в целом.

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Биткойн, являющийся крупнейшей криптовалютой в мире, в текущем году вырос на 56%, достигнув рекордной отметки почти в 73 798 долларов на прошлой неделе. Однако данный рост вызвал опасения у некоторых инвесторов относительно возможного образования пузыря, что привело к волатильности и распродажам на некоторых сессиях торгов.

Тенг занял должность генерального директора Binance после ухода соучредителя Чанпэна Чжао в отставку в ноябре прошлого года. Это произошло после урегулирования проблемы компании с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов.



В США наблюдается постоянный приток средств в спотовые биткойн-ETF с момента их одобрения в январе. Тенденция увеличения инвестиций в биткойн-ETF ожидается продолжиться, причем ожидается, что больше пожертвований и семейных офисов увеличат свои вложения в этот вид активов.