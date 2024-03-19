На конференции были также представлены и другие модели.

Компания Samsung на конференции по выпуску бытовой техники в Китае представила свою новую линейку телевизоров на 2024 год, включающую в себя модели Micro LED, Neo QLED и OLED. Этот ряд продуктов отличается высоким уровнем инноваций и включает в себя несколько ключевых технологических улучшений, в том числе те, которые базируются на искусственном интеллекте.



Особое внимание было уделено линейке Micro LED, представленной в размерах от 76 до 114 дюймов. Новинками этого года стали 76-дюймовые и 114-дюймовые варианты. Панели телевизоров этого года изготовлены из сапфира и обладают неорганическими самосветящимися пикселями. Технология микроконтрастности, внедренная в эти модели, устраняет размытость и повышает резкость изображения, а функция "Микроцвет" обеспечивает высокую точность управления цветами.



Кроме того, телевизоры оснащены технологией отслеживания аудио и видео OTS Pro, которая обеспечивает эффект "полного объемного 3D-звука" благодаря поддержке встроенного канала 6.2.2 с Dolby Atmos. Функция "Q Symphony" позволяет достигать скоординированного звука между телевизором и звуковыми панелями. Все эти инновации возможны благодаря использованию процессора NQ8 AI Gen 3, который обеспечивает масштабирование и другие улучшения на основе искусственного интеллекта.



Samsung также объявила о начале "эры AI Screen" с новыми продуктами, такими как 8K AI Upscaling Pro и AI Motion Enhancer, которые призваны сделать устройства более интуитивными и удобными в использовании. Чхве Сын Сик, президент Samsung Electronics Greater China, подчеркнул важность интеграции искусственного интеллекта в подключенные технологии, отметив, что Samsung продолжает совершенствовать свои продукты, улучшая их с помощью AI и делая их более удобными для потребителей.