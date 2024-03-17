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Oxygen_92
Sony готовит к выпуску PlayStation 5 Pro
Обновлённая версия консоли может поступить в продажу уже к концу этого года.

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В мире игровой индустрии набирает обороты новая волна слухов о грядущем релизе PlayStation 5 Pro, продвинутой версии популярной игровой консоли от Sony. Инсайдеры, в том числе Том Хендерсон из Insider Gaming, раскрыли детали, которые, по их словам, были получены из документации, предоставленной Sony сторонним разработчикам.

Согласно утечкам, PlayStation 5 Pro обещает стать новым этапом в развитии консолей, предлагая улучшенные характеристики и возможности. Ожидается, что консоль будет способна обеспечить стабильную частоту кадров при разрешении 4K, а также предложит "режим производительности" для разрешения 8K. Улучшения также коснутся производительности: PS5 Pro будет рендерить игры на 45% быстрее и обладать возможностью трассировки лучей в два-три раза быстрее, чем его предшественник.

Ожидается, что графический процессор PS5 Pro будет иметь производительность на уровне 67 терафлопс FP16 (33,5 терафлопс FP32), что предвещает значительное повышение скорости и качества графики. По словам Хендерсона, Sony планирует выпустить новую консоль к праздникам, вероятно, чтобы воспользоваться повышенным спросом в этот период.

Однако следует помнить, что информация о PlayStation 5 Pro пока не подтверждена официально. Sony остается молчаливой по этому поводу, и есть вероятность, что планы компании могут измениться в зависимости от обстановки на рынке и других факторов.

Несмотря на это, многие фанаты и индустриальные эксперты уже обсуждают возможные изменения, которые принесет новая версия консоли, и ожидают с нетерпением официального анонса со стороны Sony. Подробности о PlayStation 5 Pro остаются предметом живого интереса для многих игроков, и они с нетерпением ждут дополнительной информации о новом этапе в эволюции игровых консолей.

#sony #playstation 5 #playstation #консоли #playstation 5 pro
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