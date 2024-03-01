Средства будут потрачены на производство роботов и разработку моделей ИИ следующего поколения.

Компания Figure, специализирующаяся на создании роботов с функциями искусственного интеллекта, объявила об успешном привлечении инвестиций в размере $675 млн. При этом стартап был оценен в $2,6 млрд. Среди инвесторов, поддержавших проект, оказались такие крупные компании, как Microsoft, OpenAI Startup Fund, NVIDIA, Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures, а также Джефф Безос.



Эти средства будут использованы для производства роботов, обучения и развертывания искусственного интеллекта, а также для расширения штата инженеров в компании. Figure стремится к созданию человекоподобных роботов с расширенными способностями обработки и осмысления языка.



Особый интерес вызывает соглашение о сотрудничестве между Figure и OpenAI, направленное на разработку моделей искусственного интеллекта следующего поколения. Сотрудничество рассчитано на ускорение коммерческих сроков реализации проекта Figure, открывая новые перспективы в области робототехники и искусственного интеллекта.



Это последнее крупное инвестиционное событие в сфере развития искусственного интеллекта и робототехники. Компании, такие как Figure, играют ключевую роль в формировании будущего с выдающимися технологиями и инновациями.