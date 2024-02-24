Google не закрывает Gmail, но завершает поддержку HTML-версии.

В последние дни в социальных сетях, особенно на платформе Twitter, начали появляться сообщения о том, что Google якобы закрывает свой популярный сервис электронной почты Gmail. Сообщения распространились даже среди верифицированных пользователей синей галочкой, что вызвало бурю обсуждений. Однако, фактически, эта информация оказалась ложной.



На самом деле, Google вносит изменения в работу Gmail, но это касается только его старой HTML-версии. Фейковый скриншот с датой закрытия 1 августа 2024 года и призывом загрузить письма был опубликован, вызвав панику среди пользователей. Однако официальные источники подтверждают, что закрытия самого сервиса не произойдет.



Базовый HTML-просмотр Gmail, имеющий упрощенный дизайн и предназначенный для устройств с ограниченными возможностями или слабым интернет-соединением, больше не будет поддерживаться начиная с февраля 2024 года. Это изменение было анонсировано осенью 2023 года, и Google предостерегала пользователей о предстоящей смене в начале января 2024 года.



Официальный представитель Google подчеркнул, что большинство пользователей уже давно используют стандартный режим просмотра Gmail, который поддерживает все современные функции, такие как чат, поисковые фильтры и сложное форматирование. Если браузер пользователя поддерживает новую версию, Gmail автоматически открывается в стандартном режиме, не требуя дополнительных действий.



Таким образом, паника вокруг закрытия Gmail была вызвана недоразумением, и пользователи могут продолжать пользоваться этим популярным сервисом электронной почты.