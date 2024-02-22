Новые данные о поясе Койпера вызывают удивление у астрономов

Космический зонд New Horizons продолжает удивлять нас своими открытиями в далеких уголках Солнечной системы. Последний сигнал пришел из пояса Койпера, популяции ледяных астероидов за пределами орбиты Нептуна. Согласно новым данным, полученным зондом, ширина этого пояса оказалась значительно больше, чем предполагалось ранее.

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Астрономы долгое время сталкивались с загадкой реальных размеров пояса Койпера, который начинается на расстоянии в 30 раз больше, чем астрономическая единица (среднее расстояние от Земли до Солнца). В этом удаленном поясе астероиды содержат материалы, сохраненные с момента формирования Солнечной системы, предоставляя уникальную возможность изучения ее ранней истории.

New Horizons, находясь уже на расстоянии 58 астрономических единиц от Солнца, пролетел через пояс Койпера, и с помощью инструмента SDC (Solar Dust Counter) активно собирает данные о пыли в этом регионе. Удивительным образом, количество пыли в поясе не сокращается, несмотря на то, что зонд приближается к его границам.

На расстоянии 55 астрономических единиц количество пылинок соответствовало ожиданиям астрономов, но обнаружение неизменного количества пыли даже на более удаленном этапе заставило ученых задуматься. Обычно, по мере удаления от центра пояса, количество пыли должно уменьшаться, но здесь этого не происходит.

С учетом того, что New Horizons планирует пролететь еще не менее 50 астрономических единиц, ученые надеются, что зонд сможет раскрыть конечные границы пояса Койпера. Это открытие позволит дополнительно уточнить модели структуры и эволюции нашей Солнечной системы.

Ранее существовало предположение о наличии двух поясов Койпера, исходя из небольшой популяции ледяных тел на расстоянии 60 астрономических единиц – за теоретической границей первого пояса Койпера. Однако новые данные вызывают вопросы и предоставляют возможность пересмотра представлений о структуре этого загадочного региона в нашей Солнечной системе.

По мере того как New Horizons продолжает свой путь вне пределов известного, астрономы ожидают новых удивительных открытий, расширяя наше понимание окружающего нас космоса.