Новая система включает в себя контекстного помощника на основе искусственного интеллекта и функции мгновенного взаимодействия между совместимыми устройствами.

На своей Конференции разработчиков Huawei анонсировала HarmonyOS 6, сделав ключевой акцент на возможностях искусственного интеллекта. Новая версия операционной системы получила полностью переработанного ассистента XiaoYi и функции совместной работы, выходящие далеко за рамки привычного взаимодействия с гаджетами.

Как отмечает GSMArena, компания всерьёз усилила контекстные возможности ИИ, представив так называемую «Платформу интеллектуального агента». Эта технология позволяет XiaoYi анализировать содержимое экрана и предлагать релевантные ответы — например, объяснять детали изображения или текста, который пользователь видит в текущий момент. Функционально это напоминает Google Circle to Search, но реализовано на более глубоком уровне интеграции с ОС.

Среди практических новшеств — голосовое управление таблицами через ChatExcel (достаточно продиктовать команду вместо ручного ввода формул) и помощь в разработке приложений для HarmonyOS, упрощающая процесс для непрофессионалов. Ещё одна заметная функция — Touch and Share, позволяющая передавать файлы между устройствами буквально касанием экрана смартфона к монитору ПК. Технология также поддерживает совместные игровые сессии на разных девайсах.

Бета-версия HarmonyOS 6 уже доступна разработчикам до 30 июня (требуется верификация через Huawei Developer Alliance). Список поддерживаемых устройств включает линейки Mate 70/70 Pro, Mate 60/60 Pro, складной Mate X5 и планшеты MatePad Pro с диагоналями 11 и 13,2 дюйма.

Этот релиз демонстрирует амбиции Huawei создать полноценную альтернативу iOS и Android, особенно на фоне вынужденного перехода на автономную экосистему после американских санкций. HarmonyOS 6 делает ставку на естественное взаимодействие между устройствами, минимизируя необходимость ручных настроек. Успех системы будет зависеть от двух факторов: стабильной работы на сторонних устройствах и экспансии за пределы Китая.

Примечательно, что с анонсом HarmonyOS PC у Huawei теперь есть все компоненты для конкуренции с западными технологическими гигантами. Остаётся открытым вопрос, сможет ли компания убедить глобальную аудиторию в преимуществах своей экосистемы.