По данным PhoneArena, компания может раскрыть стоимость подписки на Galaxy AI уже в ближайшее время. Напомним, что сейчас ИИ-функции, включая перевод в реальном времени и продвинутую обработку фото, остаются бесплатными лишь до конца 2025 года.

Кажется, эра бесплатного Galaxy AI близится к концу – и это касается даже тех пользователей, кто никогда особо не просил эти функции. Помните то мелкое предупреждение на сайте Samsung во время анонса Galaxy S24 в 2024 году? Компания тогда заявила, что функции на базе Galaxy AI останутся бесплатными лишь до конца 2025 года. Сейчас, конечно, до декабря ещё далеко, но Samsung уже готовится к монетизации.

Изображение: Samsung

Последние утечки информации указывают, что финальное решение по ценам будет принято уже в третьем квартале 2025 года – то есть в июле, августе или сентябре. Не исключено, что первые конкретные цифры мы услышим буквально через несколько недель – на летнем Unpacked, где представят новые складные Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 вместе с очередными умными часами.

Galaxy AI – это та самая «магия», которая отвечает за мгновенный перевод разговоров, автоматическое сокращение текстов и продвинутую ретушь фотографий. Именно эти функции Samsung вовсю рекламировала, позиционируя свои смартфоны как «устройства с искусственным интеллектом». Пока компания колеблется между двумя моделями монетизации: либо сделать платными только «прокачанные» функции, либо ввести полноценную подписку.

Учитывая возможный негатив со стороны пользователей и пристальное внимание регуляторов, Samsung наверняка будет действовать осторожно – с пробными периодами, спецпредложениями и постепенным внедрением платных опций.