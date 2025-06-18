Политика монетизации Samsung Health может включать в себя предоставление бесплатного доступа к новым функциям для владельцев актуальных моделей носимых устройств. Владельцы устаревших моделей, если это предусмотрено аппаратными возможностями, могут обновить функции за дополнительную плату.

Линейка Samsung Galaxy Watch уже оснащена солидным набором инструментов для здоровья и фитнеса, но это не мешает компании расширять функционал ещё дальше.

Недавно Samsung подтвердила выход новых функций для здоровья в предстоящей серии Galaxy Watch 8. Цель — помочь пользователям улучшить сон, здоровье сердца, физическую форму и питание с помощью более персонализированных рекомендаций.

Однако появилась еще новость. Впервые Samsung начинает рассматривать возможность превращения части своей платформы Samsung Health в платный сервис. Да, вскоре может появиться премиальная подписка.

В интервью глава отдела цифрового здоровья Samsung доктор Хон Пак заявил, что компания серьёзно рассматривает введение платного тарифа в Samsung Health — по аналогии с Garmin Connect Plus или Fitbit Premium. Последний, например, предлагает пользователям углублённую аналитику здоровья, персонализированные рекомендации, тренировки с инструктором и многое другое.

Samsung не уточнила, какие именно функции могут оказаться за платным доступом, но анонс совпадает с выходом обновления One UI 8 Watch, которое ожидается вместе с запуском Galaxy Watch 8 уже в следующем месяце.

Пока ничего не подтверждено окончательно, но признаки указывают на модель с ежемесячной оплатой. Базовые функции, такие как стандартный мониторинг здоровья и фитнес-трекинг, останутся бесплатными для всех. Но углублённая аналитика и некоторые продвинутые инструменты могут войти в платный тариф.

Новое обновление здоровья включает четыре ключевые функции: индекс антиоксидантов, рекомендации по отходу ко сну, тренера по бегу и сосудистую нагрузку. Однако не все функции будут доступны на каждой модели часов. Например, индекс антиоксидантов и сосудистая нагрузка — эксклюзивы для Galaxy Watch Ultra, а для доступа к новому тренеру по бегу потребуется как минимум Galaxy Watch 7.

Владельцы новых Galaxy Watch, возможно, получат часть этих функций бесплатно, а пользователям старых моделей, скорее всего, предложат подписку. Конечно, остаётся ждать официальных решений Samsung.

Что касается цены, то, судя по тарифам конкурентов ($6,99 в месяц за Garmin Connect Plus и $9,99 за Fitbit Premium), можно предположить, что Samsung выберет аналогичный диапазон.

Переход на подписки не станет полной неожиданностью. Samsung уже заявила, что её функции Galaxy AI останутся бесплатными до конца 2025 года, что явно намекает на платный тариф в будущем.