Устройства перестанут получать критические исправления безопасности и новые функции, оставляя владельцев без защиты от потенциальных уязвимостей.

Для многих Galaxy Watch 4 стали идеальными умными часами — стильными, мощными и с актуальным дизайном. Однако, как и любое технологическое устройство, со временем они уступили место новым моделям, таким как Galaxy Watch 6 и Watch 7. Ранее уже сообщалось о возможном прекращении поддержки Watch 4, и теперь появились новые подтверждения, что их время действительно подходит к концу.

С выходом Galaxy Watch 8 Samsung активно тестирует One UI 8. Хотя обновление дебютирует на новых часах, компания также планирует распространить его на старые модели, включая бета-тестирование. Однако, как обнаружили журналисты 9to5Google, в требованиях к бета-версии указано, что для установки One UI 8 потребуются как минимум Galaxy Watch 5. Для владельцев Watch 4 это печальная новость, но пока речь идет лишь о бета-тесте — окончательное решение может измениться.

Подобная ситуация знакома всем, кто пользуется смартфонами, планшетами или носимой электроникой. Рано или поздно любое устройство перестает получать обновления. В последние годы такие компании, как Google и Samsung, значительно продлили сроки поддержки своих устройств, но Galaxy Watch 4, выпущенные три года назад, похоже, останутся без обновлений.

Пока рано делать окончательные выводы — бета-тест не всегда отражает финальную политику обновлений. Возможно, Samsung продолжит выпускать исправления безопасности для Watch 4 еще некоторое время. Однако, учитывая привлекательные предложения на Galaxy Watch 6 и Watch 7, сейчас может быть идеальный момент для апгрейда.