В предварительной версии Android 16 обнаружен критический баг, который нарушает работу жестовой навигации и сенсорных кнопок на смартфонах Google Pixel.

Несмотря на множество улучшений, свежее обновление Android 16 принесло владельцам смартфонов Pixel серьёзные проблемы. Как выяснилось, в системе присутствуют два основных бага: нерабочий жест «назад» и периодический отказ классической трёхкнопочной навигации.

Основатель Android Police Артём Руссаковский продемонстрировал в соцсети X экранную запись, где жест назад перестаёт реагировать на касания. На Reddit пользователи жалуются на аналогичные проблемы с кнопочным управлением – элементы либо не срабатывают вовсе, либо реагируют с задержкой до 30 секунд.

"Мой Pixel 8 Pro стал практически непригоден для использования. Иногда кнопки работают нормально полчаса, а потом снова перестают отвечать без видимой причины", — делится один из пострадавших.

Проблема затрагивает все модели линейки Pixel, включая новейшие Pixel 8 и Pixel 9. Некоторые пользователи отмечают дополнительные графические артефакты — наложение элементов навигации на нижнюю часть приложений. Временное решение найдено лишь частичное: перезагрузка помогает ненадолго, а использование стандартного лаунчера вместо стороннего может снизить частоту возникновения багов.

Любопытно, что в бета-версии Android 16 QPR1 Beta 2 подобные проблемы не наблюдаются. Это даёт надежду на скорый выход официального исправления от Google. Пока же наиболее радикальным, но действенным способом остаётся полный сброс устройства к заводским настройкам.

Хотя ошибки проявляются не у всех пользователей, их критический характер (нарушение базовых функций системы) требует безотлагательного исправления. Владельцам Pixel остаётся надеяться, что Google оперативно выпустит патч, ведь подобные ошибки сводят на нет всё удобство использования флагманских смартфонов.