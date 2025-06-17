Информация была собрана с разделов поддержки на сайте производителя, при этом общего официального списка компания не публиковала. Для некоторых моделей выпуск обновления пока остается под вопросом.
В числе первых обновление получат флагманские линейки:
- Edge-серия: 11 моделей, включая Edge 2025, Edge 60 Pro/Fusion/Stylus, всю линейку Edge 50 (Ultra/Pro/Neo/Fusion) и Edge 40 Pro.
- Razr-серия: 8 складных устройств – Razr+/Razr 2025, Razr Ultra 2025, Razr 60/60 Ultra, Razr 50 Ultra/50.
- Бюджетная G-серия: 9 моделей, среди которых Moto G Power 2025, G Stylus 2025, G56, G85/G86 (включая версию Power) и G55/G75.
Единственным несерийным устройством в списке значится корпоративный ThinkPhone 25.
Ряд популярных моделей, например, Razr 2024, Moto G35 и G15 пока не фигурируют где-либо как совместимые с Android 16.