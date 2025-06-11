Ожидаются значительные изменения в интерфейсе, включая новые анимации, иконки и элементы дизайна, что сделает систему более современной и удобной.

Несмотря на то что Google уже выпустила Android 16 для совместимых устройств Pixel, некоторые ключевые функции пока отсутствуют. Новый интерфейс Material 3 Expressive, режим рабочего стола (аналогичный Samsung DeX) и другие улучшения появятся только в следующем обновлении системы. Хотя Google официально не объявила дату выхода этого обновления, появились данные о возможных сроках его релиза.

Согласно информации Mishaal Rahman (Android Authority), Google планирует выпустить Android 16 QPR1 для смартфонов и планшетов Pixel 3 сентября 2025 года. Исходный код обновления предположительно будет загружен в AOSP (Android Open Source Project) раньше — 20 августа. Учитывая сроки, вполне логично, что компания выпустит свои будущие Pixel с предустановленной сборкой Android 16 QPR1.

Уже сейчас элементы Material 3 Expressive и режима рабочего стола доступны в тестовой сборке QPR1, но полноценный релиз этих функций состоится только с первым Feature Drop (пакет обновлений) для Android 16. При этом режим многозадачности, похожий на DeX, будет работать преимущественно на планшетах и, возможно, по умолчанию останется скрытым в настройках для разработчиков.

Стоит учитывать, что указанные даты пока не окончательны и могут измениться в течение следующих месяцев. Обратите внимание, что выпуск Android 16 QPR1 будет отличаться от выпуска второстепенного SDK новыми API и функциями, которые Google намерен выпустить позднее в 2025 году. Вероятно, это будет последнее квартальное обновление платформы перед выходом QPR2 в декабре.

Поскольку Material 3 Expressive официально дебютирует только в сентябре, производители Android-устройств не смогут интегрировать его в свои оболочки сразу с выходом базовой версии Android 16. Не исключено, что многие бренды отложат внедрение нового дизайна до 2026 года, используя это как повод для переноса крупных визуальных изменений.