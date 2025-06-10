Google не сбавляет обороты с Android Auto и выпускает новую версию для всех своих пользователей, несмотря на то, что за три недели распространения бета-версии не было обнаружено никаких ошибок.

Google, после недавней публикации beta-версии, начала распространение финальной сборки Android Auto версии 14.5 (сборка 0625), которое приносит ряд улучшений для пользователей автомобильной системы.

В данном обновлении разработчики сосредоточились на повышении стабильности работы — существенно улучшено беспроводное соединение между смартфоном и автомобильной системой, что уменьшает количество разрывов связи через Bluetooth и Wi-Fi. Также были исправлены различные ошибки интерфейса, включая проблемы с зависаниями и некорректным отображением элементов, которые отмечались пользователями в предыдущих версиях.

Важным изменением стала оптимизация работы голосового помощника Google Assistant, который теперь быстрее и точнее реагирует на команды пользователя.

Кроме того, разработчики поработали над энергоэффективностью: обновлённая версия Android Auto стала менее требовательной к ресурсам смартфона, что положительно сказывается на времени автономной работы. Обновление распространяется постепенно через Google Play Store, но пользователи могут установить его вручную, скачав APK-файл с проверенных источников вроде APKMirror.

Для работы Android Auto 14.5 требуется смартфон с Android 10 или новее, при этом совместимость также зависит от возможностей автомобильной системы. Это обновление является частью постепенного перехода к новому интерфейсу Coolwalk, который Google продолжает тестировать и совершенствовать. Хотя версия 14.5 не приносит кардинальных изменений, она значительно улучшает стабильность и удобство использования системы, что особенно важно для ежедневной эксплуатации.

Компания продолжает работу над более масштабными обновлениями Android Auto, которые должны выйти в ближайшем будущем.