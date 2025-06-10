ИИ-анонсы Google уничтожают трафик издателей и лишают СМИ посетителей.

Новая функция Google под названием AI Overviews вызывает серьёзное беспокойство среди владельцев контент-сайтов. Вместо того чтобы направлять пользователей на сторонние ресурсы, поисковик теперь зачастую сразу выдает краткий ответ, сгенерированный искусственным интеллектом. Это приводит к резкому падению переходов на сайты СМИ, блогов и экспертных порталов.

Google постепенно внедряет технологию, при которой ИИ анализирует сотни источников и формулирует ответ прямо в выдаче. Например, запрос "Как испечь идеальный бисквит?" теперь может не вести на кулинарный сайт — вместо этого пользователь увидит готовую инструкцию, составленную нейросетью на основе нескольких рецептов.

По данным аналитиков, с момента запуска AI Overviews некоторые издания зафиксировали падение органического трафика на 30–50%. Особенно пострадали сайты с инструкциями, рецензиями и аналитическими статьями — именно тот контент, который ИИ Google научился эффективно перерабатывать.

Многие медиа уже выразили протест, утверждая, что Google лишает их доходов от рекламы. Некоторые рассматривают возможность юридических исков за использование их материалов для обучения ИИ без справедливой компенсации.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы ИИ-анонсы станут ещё умнее, а значит — ещё опаснее для традиционных СМИ. Возможно, издателям придётся полностью пересматривать бизнес-модели, делая упор на подписки, премиум-контент и прямые партнёрства с платформами.

Пока Google не комментирует ситуацию подробно, но уже очевидно: конфликт между технологическими гигантами и создателями контента будет только нарастать.