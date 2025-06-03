Новый iPhone 16e дебютирует в топ-10 самых продаваемых смартфонов в Европе, но его продажи ниже, чем у предыдущих моделей SE.

Apple снова стала предметом обсуждения в Европе, на этот раз по положительному поводу: новый iPhone 16e сумел войти в топ-10 самых продаваемых смартфонов на континенте в первый месяц продаж. Согласно данным Counterpoint Research, устройство заняло девятое место в общем рейтинге за март 2025 года, составив 8% продаж iPhone в регионе и 2% общего рынка смартфонов. В Западной Европе показатели были немного лучше: 16e занял седьмое место.

По словам Counterpoint Research, главным препятствием для коммерческого успеха новой модели стала стартовая цена: iPhone 16e стоит от 699 евро, что значительно выше, чем 519 евро за SE 2022 и 479 евро за SE 2020. В условиях по-прежнему неопределенной экономической ситуации в Европе эта разница в цене ограничила привлекательность новой модели, побудив многих потребителей обратить внимание на более дешевые альтернативы или даже на iPhone 15, который часто предлагается по той же цене, что и 16e, но с более высокими техническими характеристиками. Неудивительно, что iPhone 15 также вошел в европейский топ-10 за апрель.

Изображение: Counterpoint Research

Рейтинг бестселлеров в Европе за первый квартал 2025 года подтверждает превосходство Apple и Samsung: эти два гиганта занимают по пять позиций в топ-10. Apple, в частности, доминирует на пьедестале с iPhone 16 Pro (6% продаж), за которым следуют 16 Pro Max и стандартный iPhone 16 (оба по 5%). Samsung занимает четвертое и пятое место с Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25, а Galaxy S24, Galaxy A55 и A16 5G завершают присутствие корейского производителя в рейтинге.







