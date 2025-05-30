Это небольшое обновление, но его влияние на вашу повседневную жизнь может оказаться больше, чем можно было бы ожидать.

Изображение: Samsung

Обновление One UI 8 от Samsung в настоящее время находится в стадии бета-тестирования для серии Galaxy S25, и хотя основное внимание уделяется крупным новым функциям, есть и некоторые небольшие, но полезные изменения. Одно из них — незаметное улучшение работы групп будильников, которое может облегчить жизнь всем, кто использует несколько будильников в течение дня.

Группы будильников были впервые представлены в One UI 7. Идея была проста: вместо того, чтобы включать и выключать отдельные будильники по одному, пользователи могли объединять их в группу и управлять ими всеми сразу. Это было полезно, например, для управления разным временем пробуждения в будние и выходные дни. Но у этой функции были некоторые ограничения. Например, если вы уже создали будильник, а потом решили, что он должен быть частью группы, не было простого способа переместить его. Нажатие кнопки «плюс» внутри группы приводило только к созданию нового будильника, а не к добавлению существующего.

В One UI 8 эта проблема была решена. Теперь вы можете нажать значок «плюс» в группе будильников и выбрать между созданием нового будильника или выбором уже настроенного. Это простое исправление, но оно экономит время и избавляет от необходимости заново настраивать будильники.

Еще одно улучшение — добавление виджетов групп будильников на главный экран. В One UI 7 в качестве виджетов можно было добавлять только отдельные будильники, даже если они уже входили в группу. Это ограничивало полезность этой функции, особенно для людей, которые полагались на сгруппированные будильники для выполнения повседневных задач. Теперь, с One UI 8, вы можете добавить всю группу будильников на главный экран и включать или выключать ее одним касанием.

Эти изменения не будут самой обсуждаемой частью обновления, но они отражают усилия Samsung по улучшению мелких деталей, которые важны в повседневном использовании. Усовершенствовав работу групп будильников, One UI 8 помогает сделать управление несколькими будильниками менее утомительным.

По мере продолжения бета-тестирования мы, вероятно, увидим больше подобных незаметных обновлений. На данный момент любой, кто когда-либо сталкивался с перегруженным списком будильников, может оценить то, как One UI 8 пытается навести порядок.