Даже после недавнего проигрыша Apple в суде, её магазин App Store все еще не позволяет вернуть игру

В прошлом месяце Epic Games наконец одержала победу в многолетней юридической битве с Apple, когда суд в США постановил, что Apple не может запрещать приложениям включать внешние ссылки на платежные системы. Это решение побудило Epic повторно подать Fortnite в App Store. Однако теперь Epic заявляет, что Apple снова заблокировала возвращение игры.

Apple заблокировала нашу подачу Fortnite, поэтому мы не можем выпустить игру в App Store США или в Epic Games Store для iOS в Европейском союзе. К сожалению, теперь Fortnite на iOS будет недоступен по всему миру, пока Apple не снимет блокировку. Fortnite (@Fortnite) 16 мая 2025 года

Fortnite больше не доступен на iPhone или iPad, даже в Европейском союзе, где он ненадолго вернулся через Epic Games Store и AltStore PAL. Epic не уточнила, заблокировала ли Apple игру в этих магазинах приложений или компания сама удалила её, но в любом случае Fortnite временно недоступен для пользователей iOS.

Генеральный директор Epic Тим Суини активно высказывается в X, даже обращаясь к генеральному директору Apple Тиму Куку по поводу ситуации. Он не дал подробных объяснений, но и Apple также не сделала никаких публичных заявлений.

Привет, Тим. Как насчёт того, чтобы позволить нашим общим клиентам получить доступ к Fortnite? Просто мысль. Тим Суини (@TimSweeneyEpic) 15 мая 2025 года

Ранее Fortnite вернулся на iOS в ЕС благодаря Закону о цифровых рынках, который обязал Apple разрешить сторонние магазины приложений. Но именно в США ситуация обострилась.

После недавнего судебного решения в пользу Epic компания использовала свою учётную запись разработчика в ЕС, чтобы повторно подать Fortnite в App Store США, поскольку её оригинальная учётная запись разработчика в США была закрыта в 2020 году за нарушение правил внутриигровых покупок Apple.

Суини заявил ранее на этой неделе, что Epic отозвала свою первоначальную подачу и отправила новую с обновлением, которую должны было принять сегодня.

Между тем, он также критикует App Store за то, что он допускает клоны Fortnite, блокируя при этом саму игру, утверждая, что процесс проверки приложений Apple используется "высшим руководством" как инструмент для задержки или препятствования конкуренции.