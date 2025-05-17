Google внедряет в Chrome для Android новую функцию автозаполнения одноразовых SMS-кодов (OTP) на веб-сайтах. Функция уже начинает распространяться, а в будущем Chrome улучшит совместимость с менеджерами паролей.

Компания Google готова еще больше упростить работу с браузером Chrome для Android, выпустив функцию, которая может стать незаменимой для тех, кто часто использует коды OTP (One-Time Password).

Если вы относитесь к тем, кто предпочитает просматривать веб-сайты, а не скачивать приложения, у Google есть для вас хорошие новости. Согласно слухам, о которых сообщил Leopeva64 на Reddit, Chrome для Android вскоре может поддерживать автоматическое определение и автозаполнение OTP-кодов, полученных по SMS. Эта функция, уже знакомая пользователям Android-приложений, представляет собой большой шаг вперед, который сделает аутентификацию на веб-сайтах значительно быстрее и менее напряженной.

Пользователи двухфакторной аутентификации знают, как утомительно вручную копировать код, полученный по SMS, и вставлять его в поле входа на сайт. Приложения для Android уже устранили эту проблему благодаря способности автоматически распознавать SMS с OTP и вводить их в нужные поля. Теперь такой же механизм может появиться и в Chrome для Android. Это, безусловно, очень полезная новинка, особенно для всех тех сервисов, которые не имеют мобильного приложения для загрузки на смартфон.

Судя по скриншоту, которым поделился Leopeva64 (с которым вы можете ознакомиться ниже), Chrome работает над этой интеграцией, находящейся в стадии разработки, которая сделает ее более удобной и оперативной даже для тех, кто просматривает сайты, не имеющие специального приложения. Функция, если она подтвердится, будет особенно полезна для пользователей, которые предпочитают не заполнять свои устройства десятками приложений, полагаясь вместо этого на веб-браузер.

Несмотря на удобство, следует помнить, что двухфакторная аутентификация с помощью SMS не является самым безопасным методом. Вместо него часто рекомендуются альтернативные варианты, такие как приложения для аутентификации (например, Google Authenticator или Authy), которые менее уязвимы для таких атак, как подмена SIM-карт. Если на время оставить этот вопрос в стороне, то автоматическая обработка OTP - это значительное улучшение для всех тех сайтов, которые все еще используют эту технологию.

Это не единственное новшество, которое Google планирует внедрить в свой мобильный браузер. Недавно компания объявила об использовании искусственного интеллекта на устройстве для выявления и борьбы с подозрительными уведомлениями, а также об улучшении работы с PDF-документами благодаря встроенному сервису.

Как уже говорилось, опция находится в разработке, поэтому работа над ней продолжается: на данный момент нет точных сроков глобального релиза этой функции, но ее появление предвещает относительно скорое появление.







