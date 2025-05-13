Тестировщики предварительных версий Windows рассказали, что функционал страдает до такой степени, что «использование ПК для выполнения даже элементарных действий становится затруднительным».

Команда тестировщиков Windows обнаружила настолько серьезную ошибку, что Microsoft пришлось отложить выпуск некоторых сборок Insider до тех пор, пока проблема не будет решена.

Проблема затрагивает сборку Canary и, согласно программе Windows Insider Program, «влияет на множество функций, которые затрудняют использование вашего ПК даже для выполнения базовых задач».

Один из руководителей программы Windows Insider, Брэндон Леблан, написал: «Этот новый баг очень серьезный». Однако он не уточнил, в чем именно она заключается, сказав лишь, что «он влияет на функциональность всей ОС, начиная от Bluetooth и Wi-Fi и заканчивая подключением USB-аксессуаров и даже встроенной камеры (что также влияет на Windows Hello на ПК)».

По словам Леблана, ошибка не была обнаружена ни в одной из последних версий Windows Insider. Он сказал: «Это специфическая ошибка, которая влияет на сборки, которые мы не выпустили для инсайдеров Windows, на основе изменения кода, которое мы внесли в более новые сборки».

Все это свидетельствует о том, что у компании Microsoft есть качественные механизмы, позволяющие предотвратить попадание в Windows Insiders (не говоря уже о более широкой пользовательской базе) релизов Windows с серьезными ошибками, настолько серьезными, что операционная система становится непригодной для использования.

Microsoft уже работает над исправлением проблемы, и Леблан отметил, что в настоящее время ведутся работы по проверке, чтобы гарантировать, что новая сборка будет доступна инсайдерам в канале Canary к концу этой недели, если все пройдет успешно.

Канал Canary - это среда, где Microsoft тестирует свои последние сборки Windows, и нет никакой гарантии, что что-то из этой программы когда-либо выйдет в свет. Баги и нестабильность - обычное дело, если только не появится что-то настолько серьезное, что заставит отказаться от выпуска новой версии ОС.