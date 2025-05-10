Утечка изображения из сборки One UI 8 свидетельствует о том, что в Samsung Gallery может появиться функция приватного альбома.

Пока многие пользователи Samsung все еще привыкают к One UI 7, утечки информации об Android 16 продолжают появляться в сети. Последняя из них, утечка из последней сборки One UI 8 - говорит о том, что Samsung, возможно, тестирует новую функцию конфиденциальности в приложении «Галерея».

Как заметил пользователь X @DalgleishGX, обновление включает в себя новую опцию Private album в приложении Samsung Gallery. Утечка предполагает, что она будет работать как упрощенная версия Secure Folder, но в приложении «Галерея» и будет предназначена исключительно для скрытия фотографий и видео. Автор поделился изображением ниже, на котором, по всей видимости, запечатлена эта функция.

Secure Folder на устройствах Samsung позволяет заблокировать приложения, файлы и медиафайлы с дополнительным уровнем безопасности. Однако при этом элементы хранятся в отдельном контейнере, вне обычных приложений. Приватный альбом может стать более легкой альтернативой для пользователей, которые хотят держать конкретные изображения вдали от посторонних глаз.

Пока One UI 8 находится в разработке, но мы ожидаем, что в нем будет улучшен контроль над работой приложений в фоновом режиме, а также появятся более предсказуемые функции. Сообщается, что первая бета-версия обновления может появиться уже в этом месяце, а стабильный релиз ожидается позже в этом году. Однако после поэтапного распространения One UI 7 нам придется немного подождать.