Серьезная ошибка не позволяла системам Windows 11 22H2 и 23H2 обновляться до версии 24H2 через Windows Server Update Services, вызывая ошибки с кодом 0x80240069. Microsoft наконец-то предоставила временное решение.

Компания Microsoft выпустила обходной путь для устранения раздражающей ошибки, которая мешала обновлению до Windows 11 24H2 на системах, работающих под управлением версий 22H2 и 23H2. Проблема, которая в основном проявлялась в корпоративных средах, управляемых через службы обновления Windows Server Update Services (WSUS), приводила к сбою процесса обновления с кодом ошибки 0x80240069.

Исправление появилось после многочисленных сообщений от пользователей, которые при попытке обновить свои системы сталкивались с сообщениями об ошибках и неожиданным прекращением работы службы Windows Update (wuauserv). Компания из Редмонда подтвердила наличие проблемы в конце апреля после многочисленных жалоб, появившихся на различных онлайн-платформах, включая Reddit и сайт сообщества Microsoft.

Ошибка проявляется именно на тех устройствах, на которых установлены ежемесячные обновления безопасности Windows, выпущенные 8 апреля 2025 года или позже (начиная с KB5055528). Когда эти системы пытаются обновиться до Windows 11 24H2 через WSUS, загрузка не начинается или завершается некорректно. В журналах обновлений Windows появляется код ошибки 0x80240069, часто сопровождаемый сообщениями о неожиданном завершении работы службы wuauserv.

Важно отметить, что эта проблема в основном затрагивает корпоративные среды и организации, которые используют WSUS для управления обновлениями. Домашние пользователи, которые обычно получают обновления напрямую через Windows Update, реже сталкиваются с подобными ошибками. Чтобы смягчить проблему, Microsoft реализовала временное решение с помощью механизма под названием Known Issue Rollback (KIR). Этот подход позволяет IT-администраторам устранить ошибку путем установки и настройки определенных групповых политик.

Решение в этом случае заключается в загрузке .msi пакета под названием Windows 11 22H2 KB5055528 250426_03001 Known Issue Rollback, применимого к системам Windows 11 версий 22H2 и 23H2. После установки специальная групповая политика будет доступна в разделе «Конфигурация компьютера > Административные шаблоны». IT-администраторам необходимо установить и настроить специальную групповую политику для используемой версии Windows, а затем перезагрузить устройства, чтобы правильно применить настройки. Это временно отключит изменение, вызывающее проблему, и позволит перейти на Windows 11 24H2.