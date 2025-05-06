Апрельское обновление 2025 уже доступно, но оно знаменует собой начало конца: в августе заканчивается 5-летняя поддержка этих смартфонов, выпущенных в 2020 году.

Никто не ожидал, что Galaxy Note 20 продержится так долго, но вот он уже получает свои последние патчи безопасности перед отправкой на пенсию. Апрельское обновление 2025 года уже распространяется на эти устройства, выпущенные в 2020 году, и показывает, что конец поддержки не за горами.

Как подтвердила компания Samsung на своем официальном сайте, европейские пользователи уже могут загрузить это ежемесячное обновление со сборкой HYD1, в то время как в Индии оно поставляется с версией HYD3. Распространение на остальных рынках продолжится в ближайшие недели, что обычно для телефонов такого возраста.

С 2023 года эти телефоны перестали получать новые версии One UI, а только ежеквартальные обновления безопасности, что соответствует обещанному Samsung трехлетнему графику обновления операционной системы. Если вы являетесь владельцем одного из этих телефонов, вы все еще можете установить патч вручную с помощью компьютера под управлением Windows, но этот процесс не совсем прост.

Когда именно закончится поддержка? В соответствии с политикой Samsung в отношении устройств высокого класса, поддержка закончится в августе 2025 года, всего через пять лет после запуска. Это не первый и не последний подобный случай: в марте закончились обновления для серии S20, а в декабре та же участь постигла Galaxy A42 5G, хотя последний поддерживался всего четыре года в среднем классе.

Стоит напомнить, что эти Note 20 и Note 20 Ultra — последние представители легендарного семейства, которое позже объединилось с серией S Ultra. Они выделялись тем, что в них был интегрирован стилус S Pen с ультранизкой задержкой в 9 мс, а также тем, что они сделали большую ставку на 5G, когда это было еще не так распространено.

Этот апрельский патч может стать одним из последних, которые они получат перед тем, как обновления закончатся навсегда. Пять лет поддержки — неплохой показатель по сравнению с тем, что предлагала индустрия несколько лет назад, но он все равно не дотягивает до семи лет, обещанных некоторыми конкурентами.