Google One вскоре может включить eSIM в резервные копии.

В ближайшем будущем смена смартфонов может стать гораздо менее хлопотной для пользователей Android. Согласно последним сообщениям, компания Google работает над новой функцией, которая позволит включать eSIM в резервные копии устройств, - долгожданный шаг вперед, который может значительно упростить управление мобильным подключением, особенно в чрезвычайных ситуациях.

eSIM, которые сейчас используются в большинстве дорогих устройств на базе Android, имеют множество преимуществ перед традиционными физическими SIM-картами: не нужно открывать лоток, нет риска потерять карту и возможность управлять несколькими профилями с большей оперативностью.

По сообщениям, Google интегрирует поддержку резервного копирования SIM-карт (предположительно, eSIM, поскольку физические симки не подвержены удалению данных) в автоматическое резервное копирование Google One.

Это важное нововведение, учитывая, что до сих пор SIM-карты не упоминались и не включались в резервные копии Android-устройств. Возможность сохранять и восстанавливать eSIM-карты с помощью резервных копий упростит смену телефонов даже в таких сложных ситуациях, как потеря или внезапный выход устройства из строя, без необходимости проходить сложные процедуры повторной активации или ждать помощи от телефонных операторов.

На данный момент нет никакой информации о том, когда новинка будет выпущена. Наличие кода говорит о том, что Google экспериментирует с функцией внутри компании, но нет никаких гарантий, что она станет общедоступной. Однако, учитывая огромную практическую пользу, особенно для тех, кто часто меняет смартфоны или хочет обезопасить себя от непредвиденных ситуаций, мы надеемся на скорейшую реализацию этой функции.