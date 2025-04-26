Бета-версия Android Auto 14.3 выходит с новыми исправлениями системных ошибок.

Команда разработчиков Google, занимающаяся Android Auto, продолжает трудиться над платформой, которая может рассчитывать на программную поддержку.

И вот, спустя несколько дней после выхода стабильной версии 14.2 Android Auto, в бета-канале появился следующий релиз, версия 14.3.

Прежде чем продолжить, давайте вспомним, что Android Auto можно считать решением, разработанным Google, предназначенным предоставить пользователям надежного помощника в их поездках. Главная цель - позволить водителю автомобиля не отвлекаться от дороги, используя потенциал виртуального помощника гиганта из Маунтин-Вью для управления мультимедийными аспектами и общения с контактами.

По традиции, официальный журнал изменений не позволяет нам обнаружить никаких новых функций, реализованных в этом выпуске, хотя недостатка в исправлениях ошибок, найденных в предыдущей версии, быть не должно.

Разработчики Google продолжают работать над различными уже анонсированными нововведениями, среди которых, несомненно, выделяется замена Google Assistant на Google Gemini, точная дата выхода которого пока не названа.

Если вы хотите скачать различные версии Android Auto по мере их выпуска командой разработчиков гиганта из Маунтин-Вью, вы можете положиться на APK Mirror (найти посвященную ему страницу можно по этой ссылке). В частности, здесь можно найти версию 14.3.1517 beta.