Бета-версия HyperOS 2.2 для REDMI K70 Ultra содержит Camera 6.0 от Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила новую бета-версию HyperOS 2.2 (OS2.0.200.27.VNNCNXM) для Redmi K70 Ultra, в котором, среди прочего, обнаруживается новое приложение «Камера» версии 6.0.

Из улучшений отмечается уменьшенное время обработки, модифицированный интерфейс с новыми интуитивными элементы управления, более продуманная компоновка (с меньшим количеством «скрытых» функций) и многое другое.

Сообщается, что в портретном режиме значительно улучшено распознавание контуров, фон размывается более естественно, объекты выделяются, но без преувеличения и не кажутся «наклеенными» поверх фона. Даже в самых сложных условиях разделение контуров происходит четче и с большей глубиной. Прогресс был достигнут и в съемке при слабом освещении: снимки стали более четкими, яркими и с меньшим уровнем шума, а также в ряде случаев уменьшена потребность в удержании камеры неподвижно.

Приложение уже извлекли из прошивки как отдельный .apk-файл. Достоверно известно, что оно работает на POCO X6 Pro (Redmi K70E), POCO F6 Pro (Redmi K70), на Redmi 2023 и 2024 годов, а также ряде иных моделей смартфонов Xiaomi.

Готовый .apk-файл можно забрать на сайте проекта HyperOS Updates. Как обычно: установка на собственный страх и риск.