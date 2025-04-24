WhatsApp упрощает и улучшает обмен музыкой в статусах.

Команда разработчиков WhatsApp постоянно стремится улучшить программное обеспечение, предлагаемое своим пользователям, путем внедрения нескольких новых функций. За последнее время мы видели функции фотографий, добавление анимации в нижнюю панель, а также возможность вставки музыки в обновления статуса и т. д.

Сегодня мы увидели новую «музыкальную» функцию, доступную некоторым пользователям в канале Beta.

В версии 2.25.2.5 WhatsApp представил возможность обогащать фотографии и видео музыкальными композициями, выбранными из обширной библиотеки.

Теперь, в бета-версии 2.25.13.16, эта функциональность сделала еще один скачок вперед: WhatsApp упростил и улучшил процесс выбора и обмена песнями, сделав этот способ самовыражения более доступным и универсальным для всех пользователей.

Самое интересное нововведение, несомненно, касается введения новой опции на вкладке «Галерея», доступной при создании обновления статуса. Это ярлык, который позволяет поделиться песней без необходимости прикреплять фото или видео. На практике можно будет поделиться только песней, с выделенной графикой и настраиваемым стилем, чтобы выразить настроение, момент или просто воспроизвести песню, которая нас олицетворяет.

WhatsApp также представил новый набор макетов для музыкальных стикеров, предоставляя тем самым большую свободу в настройке обновления статуса. Пользователи смогут выбирать между различными визуальными стилями, от классического вертикального расположения до горизонтального вида, от более сложного графического дизайна или даже ретро-стиля в форме музыкальной кассеты, чтобы адаптировать графику к настроению выбранной песни.

Как обычно бывает в таких случаях, новая функция пока доступна только нескольким бета-тестерам, установившим последнюю версию приложения через Google Play Store, но в ближайшие недели ее распространение будет постепенно расширяться, охватывая все большее число пользователей Android.