Microsoft подталкивает пользователей к переходу с Windows 10 на Windows 11, указывая на TPM 2.0 как на гарантию повышенной безопасности, производительности и готовности к будущему. Чип защищает данные, предотвращает взлом и позволяет использовать расширенные функции, но не позволяет обновить многие старые ПК.

По мере приближения даты окончания поддержки Windows 10 компания Microsoft активизирует кампанию по убеждению пользователей перейти на Windows 11. В основе новой стратегии лежит Trusted Platform Module 2.0 (TPM), чип безопасности, который стал обязательным требованием для новой операционной системы.

В недавно опубликованном официальном сообщении Microsoft вновь объяснила, почему Windows 11 заметно лучше Windows 10, и TPM является одним из ключевых элементов этого утверждения.

По мнению Microsoft, TPM — это не просто техническая формальность, а важнейший элемент защиты пользовательских данных. Этот небольшой специализированный чип способен шифровать конфиденциальную информацию, не позволяя злоумышленникам получить доступ к личным данным, конфиденциальным документам или финансовой информации. Он также играет ключевую роль в обеспечении запуска только безопасного и надежного программного обеспечения при старте системы, не позволяя вредоносным или неавторизованным программам нарушить целостность системы.

Но на этом преимущества не заканчиваются. TPM также способен обнаружить физическое вмешательство в работу компьютера, блокируя запуск системы в случае несанкционированных изменений в аппаратном обеспечении. Более того, многие продвинутые инструменты безопасности в Windows 11, например, защита от краж или сложных вторжений, опираются именно на этот компонент.

Microsoft также отмечает, что благодаря TPM Windows 11 не только более безопасна, но и готова к будущему. Новая операционная система предлагает более современный интерфейс, большую совместимость и более плавную работу, хотя по последнему пункту мнение многих пользователей по-прежнему расходится.