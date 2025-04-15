Недавний отчет компании Counterpoint Research показывает, что Apple впервые стала самым продаваемым производителем мобильных телефонов в первом квартале года благодаря успеху iPhone 16e на таких рынках, как Япония и Индия.

Компания Counterpoint Research, занимающаяся анализом рынка, опубликовала отчет с данными о мировых продажах смартфонов за первый квартал 2025 года, и самым примечательным фактом этого исследования является то, что впервые за долгое время Apple удалось опередить Apple в первом квартале года.

Рассматривая глобальный рынок, отчет Counterpoint Research подтверждает, что в первом квартале 2025 года мировой рынок смартфонов вырос на 3% в годовом исчислении, но также предполагает, что в ближайшие месяцы рынок, скорее всего, будет сокращаться.

Однако, без сомнения, наиболее значимой информацией, извлеченной из этого исследования, является то, что впервые за много лет Apple удалось продать больше мобильных телефонов, чем Samsung в первом квартале года. Так, благодаря успеху продаж iPhone 16e, который был представлен в конце февраля 2025 года на таких рынках, как Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия, Япония и Индия, компания из Купертино поднялась на вершину рейтинга с долей рынка в 19%, опередив на 1% Samsung, у которой доля рынка в первом квартале 2025 года составила 18%.

Это прямо противоположно тому, что происходило в предыдущие два года, поскольку, как видно на гистограмме выше, и в первом квартале 2023 года, и в первом квартале 2024 года Samsung опережал Apple на 1% с долей рынка 20% и 19% соответственно.

Аналогичным образом, третьим производителем смартфонов, поставляющим наибольшее количество устройств в 1 квартале 2025 года, является не кто иной, как Xiaomi: китайский гигант занял третью строчку рейтинга благодаря доле рынка в 14%. Это на 5% больше, чем в предыдущие два года, когда продажи составляли 12% в 2023 году и 13% в 2024-м.

Два других места в пятерке самых продаваемых мобильных брендов в первом квартале этого года занимают родственные бренды vivo и OPPO с долей рынка в обоих случаях 8%, что аналогично показателю продаж за тот же период прошлого года.