По словам источника Ice Universe, компания Samsung приостановила глобальное распространение обновления One UI 7 из-за ошибки, обнаруженной в корейском варианте.

После нескольких месяцев ожидания Samsung наконец-то начала распространять стабильное обновление One UI 7 на прошлой неделе на Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 во всех регионах мира, включая Европу, но недавний отчет показывает, что южнокорейский гигант был вынужден приостановить распространение обновления из-за серьезной проблемы, обнаруженной в корейской версии обновления.

Как мы можем прочитать на Android Authority несколько часов назад, популярный источник Ice Universe опубликовал пост в X, в котором он раскрывает, что Samsung приостановила запуск обновления One UI 7 с Android 15 на Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 во всех регионах мира, кроме Кореи.

Как объясняет источник в своем сообщении, это связано с тем, что компания из Сувона обнаружила серьезную ошибку в прошивке, выпущенной для серии Galaxy S24 в Корее, которая вызывала проблемы с разблокировкой телефонов после применения этого обновления.

Еще одним доказательством того, что компания приостановила выпуск обновления One UI 7 для Galaxy S24 и Galaxy S24+ в Южной Корее и Европе и удалила прошивку с OTA-серверов в обоих регионах, стал недавний факт, подтвержденный известным информатором Таруном Ватсом.

Поэтому, если вы еще не получили новое обновление со всеми новыми функциями One UI 7, знайте, что это связано с этой приостановкой, а если вы уже установили его на свой Samsung Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 или Galaxy Z Flip6, вы должны получить новый патч обновления для исправления этой ошибки, обнаруженной в корейском варианте, в течение следующих нескольких часов.