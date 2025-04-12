Знаменитая мелодия запуска Windows 95, написанная легендарным Брайаном Ино, была официально внесена в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки Конгресса США.

Библиотека Конгресса США приняла решение включить звук запуска Windows 95 в Национальный реестр записей (NRR) - архив, сохраняющий для будущих поколений аудиозаписи, представляющие особую культурную, историческую или эстетическую ценность.

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Создание этой короткой композиции было поручено Брайану Ино, всемирно известному музыканту и продюсеру, сегодня члену Зала славы рок-н-ролла и пионеру эмбиента и электронной музыки. Для этого случая Ино представил Microsoft не менее 84 звуковых предложений, из которых было выбрано одно. Эта мелодия была почти вдвое длиннее первоначальной, но ее выбрали потому, что она идеально передавала «чувство приветствия, надежды и прогресса», которое компания хотела связать со своим продуктом.

Короткий, но эффективный звуковой элемент вызывал точные эмоции и стал частью идентичности Windows 95.

Национальный реестр звукозаписей, возглавляемый Библиотекой Конгресса США, ежегодно отбирает 25 звуковых и музыкальных произведений, которые считаются значимыми, имеют возраст не менее десяти лет и доступны в аудиоформате. Номинации поступают от общественности, но окончательный выбор делают члены самой библиотеки. В список 2025 года также вошел «Minecraft Alpha», саундтрек к популярной видеоигре, написанный Дэниелом Розенфилдом в 2011 году, хотя в то время Minecraft еще не была приобретена компанией Microsoft. Среди других записей, отобранных в этом году, такие культовые композиции, как «My Heart Will Go On» Селин Дион, тема из фильма «Титаник», «Goodbye Yellow Brick Road» Элтона Джона и другие произведения Майлза Дэвиса, Трейси Чепмен и Эми Уайнхаус.