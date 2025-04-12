Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Звук запуска Windows 95 теперь является частью NRR США
Знаменитая мелодия запуска Windows 95, написанная легендарным Брайаном Ино, была официально внесена в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки Конгресса США.

Библиотека Конгресса США приняла решение включить звук запуска Windows 95 в Национальный реестр записей (NRR) - архив, сохраняющий для будущих поколений аудиозаписи, представляющие особую культурную, историческую или эстетическую ценность.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Создание этой короткой композиции было поручено Брайану Ино, всемирно известному музыканту и продюсеру, сегодня члену Зала славы рок-н-ролла и пионеру эмбиента и электронной музыки. Для этого случая Ино представил Microsoft не менее 84 звуковых предложений, из которых было выбрано одно. Эта мелодия была почти вдвое длиннее первоначальной, но ее выбрали потому, что она идеально передавала «чувство приветствия, надежды и прогресса», которое компания хотела связать со своим продуктом.

Короткий, но эффективный звуковой элемент вызывал точные эмоции и стал частью идентичности Windows 95.

Национальный реестр звукозаписей, возглавляемый Библиотекой Конгресса США, ежегодно отбирает 25 звуковых и музыкальных произведений, которые считаются значимыми, имеют возраст не менее десяти лет и доступны в аудиоформате. Номинации поступают от общественности, но окончательный выбор делают члены самой библиотеки. В список 2025 года также вошел «Minecraft Alpha», саундтрек к популярной видеоигре, написанный Дэниелом Розенфилдом в 2011 году, хотя в то время Minecraft еще не была приобретена компанией Microsoft. Среди других записей, отобранных в этом году, такие культовые композиции, как «My Heart Will Go On» Селин Дион, тема из фильма «Титаник», «Goodbye Yellow Brick Road» Элтона Джона и другие произведения Майлза Дэвиса, Трейси Чепмен и Эми Уайнхаус.

#microsoft #windows 95
Источник: hwupgrade.it
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
8
Китайские ученые разработали метод обработки стали, который увеличил ее прочность в 10 000 раз
3
В Подмосковье демонтируют Рогачевский мост и построят новый 211-метровый объект
+
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
Пользователи Windows 10 и 11 после установки обновления обнаружили в системе пустую папку «inetpub»
3
E-cores Zen 6 превосходят Intel E-cores по энергопотреблению при 75% IPC от Zen 5
5
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
6
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
+
Compulab представляет компактный ПК с GeForce RTX 4060 и пассивным охлаждением мощностью до 300 Вт
+
В Сочи камеры с искусственным интеллектом начнут следить за подозрительными машинами
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
+
В Linux реализована эмуляция RT для запуска Indiana Jones на GPU Polaris, Vega и Navi
+
ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро доходов от замороженных активов России
2
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
27
На Волжской ГЭС завершена модернизация всех 22 гидротурбин
1
Sony представила портативные колонки ULT FIELD 5 и 3 с RGB-подсветкой и усиленным басом
+
Framework начала приём предзаказов на новый 12-дюймовый ноутбук
+
Zotac выпустила в Китае премиальные модели NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti Apocalypse OC
1
Из-за возвращения западных автобрендов цены на китайские автомобили в России могут упасть на 25%
2

Популярные статьи

Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
7
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
60
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
25
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
3
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
11
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
2
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

sdfwer789
14:52
Главное, чтобы эту консоль потом не пришлось бюджетникам в счёт зарплаты выдавать.
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
Jiovanni Mortachello
14:50
Себя забань пидрила амудешная, знала бы ты падаль как ваши все "Нвидиа наёбывает, 8 Гб памяти недодали, драйверы кривые, шины мала, 70=50", ты мерза достала, амудятина кусок дерьма в миллиард раз худш...
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
AdKiller
14:41
Чем больше "свисто-перделок", тем выше позиционирование ((
ASUS представила флагманскую материнскую плату ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
Ветал Винчестер
14:40
Чёт у вас сбой какой то в нейросети которая копирует стати, она начала старые копипастить
Snapdragon 8 Plus Gen 1 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
Робин Гудеичь
14:27
Я говорит вас так ненавижу что догнал что бы рассказать. Забаньте дебила.
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
ニコライ レイヴン
14:15
Капец пендосы нищие
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
ultrauma
14:03
Думал переезжать на эти платформы. Но сижу на 2500к и думаю а надо ли? А пора ли? А че буду с 2500к делать с материнской классной 16гб ОЗУ. Отдавать по дешёвке? И залман перформа за одно. На ам5 40к н...
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
Dimon1996
14:02
Да ладно, никогда такого не было, и вот опять :)
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
Маэстро
13:32
Ну, 6ля, конечно, это рыночная экономика, eбaнaя штука, где одни на яхтах катаются, а другие в жoпe сидят. Это не для всех, сукa, это для тех, у кого бабло и связи. А остальные - такие как ты, как гув...
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
Антон Бракоренко
13:31
Выглядит круто, но как то слишком расточительно... Не понятно чем стреляет, но даже если это что-то вроде патрона 5.45, то это расход 1.2 тонны патронов в минуту...
Китай представил оружие, способное 2000 выстрелами в секунду уничтожить стаи дронов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем