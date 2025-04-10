Апрельское обновление безопасности начинает распространяться на модели Samsung Galaxy A55 5G в Индии и вскоре распространится на модели в других регионах мира.

Samsung обещала, что будет обновлять лучшие телефоны в своем каталоге, как высокого, так и среднего класса, последними патчами безопасности Android как можно скорее, и вот уже несколько месяцев южнокорейский гигант выполняет свои обещания. После выпуска апрельского обновления Android на Samsung Galaxy S25, он начал обновлять и свой премиальный Galaxy A 2024, Samsung Galaxy A55 5G.

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Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, компания начала распространять апрельское обновление Android 2025 года на Samsung Galaxy A55 5G в Индии с версией прошивки A556EXXXS7AYC8, и ожидается, что в ближайшие недели обновление доберется до других стран мира.

Новое обновление ПО устраняет более 5 десятков уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет несколько ранее обнаруженных общих ошибок в пользовательском интерфейсе и повышает стабильность и производительность смартфона Samsung среднего класса.