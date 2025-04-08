Серия Galaxy S20 получила последнее обновление в марте 2025 года, оставив пользователей без новых исправлений безопасности после завершения пятилетнего жизненного цикла.

Samsung только что закрыла одну из своих звездных серий, которая, по иронии судьбы, родилась и выросла во время пандемии, не достигнув тех показателей продаж, на которые рассчитывал бренд. После пяти лет получения обновлений компания закрывает доступ к патчам безопасности для этого семейства телефонов.

Как сообщает PhoneArena, Samsung навсегда удалила серию Galaxy S20 из списка поддерживаемых устройств. Последним патчем, который получили Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, было мартовское обновление 2025, выпущенное в конце прошлого месяца. Таким образом, больше никаких обновлений для этих телефонов, отметивших в феврале свое пятилетие, не будет.

Изначально Samsung обещала четыре года обновлений для этой серии, но неожиданно продлила срок в апреле 2024 года, переведя их на ежеквартальный режим. Только Galaxy S20 FE, младший брат, появившийся позже (октябрь 2020 года), пока остается в графике обновлений, хотя и его дни сочтены.

Правда в том, что S20 так и не стал по-настоящему популярным. В первом квартале его продажи едва достигли 8,2 миллиона единиц, что на 33 % меньше, чем у Galaxy S10 годом ранее. Даже на родине, в Южной Корее, он едва достиг 60 % от продаж своего предшественника.

Что же теперь делать пользователям? Есть три варианта: остаться с телефоном, который будет работать, но все равно будет подвержен уязвимостям, или перейти на S25 с его семилетними патчами и искусственным интеллектом, или установить LineageOS.