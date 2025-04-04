Новая функция тестируется в каналах Beta и Dev программы Windows Insider. Автоматическое изменение размера значков на панели задач позволит пользователям отображать больше приложений, избегая их переполнения.

Компания Microsoft начала этап тестирования новой опции, позволяющей в Windows 11 автоматически изменять размер значков на панели задач. В настоящее время эта функция постепенно внедряется для участников программы Windows Insider. Она автоматически изменяет размер значков на панели задач, когда становится слишком перегруженной, позволяя отображать больше приложений без необходимости использования подменю или прокрутки.

Распространение функции началось 3 апреля 2025 года и касается, в частности, пользователей, подписанных на каналы Beta (сборка 26120.3671) и Dev (сборка 26200.5518) в Windows 11 24H2. Команда Windows Insider описала эту новую функцию как улучшение, которое обеспечивает «быстрый доступ к большему количеству ваших любимых приложений, даже когда панель задач переполнена». Механизм прост, но эффективен: когда панель начинает переполняться прикрепленными или открытыми приложениями, иконки автоматически уменьшаются в размере.

Microsoft также предоставляет широкие возможности для настройки новой опции автоматического изменения размера, включающей в себя три варианта. Первый вариант, установленный по умолчанию, активирует автоматическое изменение размера только тогда, когда панель задач достигает своего максимального заполнения. Таким образом, значки уменьшаются только при необходимости, сохраняя доступ ко всем приложениям и не требуя дополнительного вмешательства пользователя.

Второй вариант, называемый «Никогда», предназначен для пользователей, которые предпочитают сохранять исходный размер значков независимо от количества открытых приложений. При выборе этого параметра система не будет выполнять автоматическое изменение размера. Третья опция, «Всегда», напротив, позволяет постоянно уменьшать размер значков.

Важно подчеркнуть, что распространение новой функции происходит постепенно, поэтому не все подписчики программы Windows Insider увидят ее одновременно. Microsoft выбрала такой подход, чтобы обеспечить эффективный мониторинг отзывов и устранить любые проблемы до начала широкого распространения.