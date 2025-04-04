Компания Microsoft готовит крупное обновление для меню «Пуск» в Windows 11, которое обещает решить несколько критических проблем, о которых сообщали пользователи. Новый интерфейс объединяет функциональные области, предлагает больше возможностей для настройки и позволяет отключать рекомендуемые элементы.

Команда разработчиков ОС Microsoft работает над существенной переработкой меню «Пуск» для Windows 11 - элемента, который подвергался многочисленной критике с момента запуска операционной системы.

Прежде всего, в новой версии появился более крупный макет, объединяющий избранные приложения, область рекомендуемых элементов и полный список приложений в единый скользящий интерфейс. Это радикальное изменение по сравнению с текущей версией, в которой список приложений вынесен в отдельный раздел, доступный только по дополнительному клику.

Среди наиболее значимых нововведений - возможность полностью отключить раздел «Рекомендуемые элементы», о чем очень просили пользователи, предпочитающие более чистый, настраиваемый (и без рекламы) интерфейс. Область, посвященная избранным приложениям, была переработана, чтобы позволить отображать больше приложений, хотя изначально она ограничена двумя рядами, с возможностью расширить ее одним щелчком мыши в зависимости от потребностей.

Новая конфигурация меню «Пуск», похоже, хочет помочь пользователям Windows 10, предлагая более привычный опыт, где избранные и полный список приложений сосуществуют на одном экране. Такой выбор может облегчить переход на новую операционную систему для тех, кто еще не обновился. Изменения были обнаружены в последней предварительной сборке Windows 11, и первым о них сообщил пользователь phantomofearth на сайте X, который поделился подробностями и скриншотами нового интерфейса.

Официальный анонс может состояться уже скоро, учитывая, что 50-летний юбилей Microsoft уже не за горами, а конференция Build намечена на май. Текущее меню «Пуск» - один из самых спорных элементов Windows 11, особенно в связи с ограничениями в настройке и отделением списка приложений от главного экрана, что вызвало недовольство пользователей, привыкших к большей гибкости, которую предлагали предыдущие версии операционной системы.



