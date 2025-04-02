Данные за март 2025 года свидетельствуют о серьезных изменениях в рыночных долях операционных систем Microsoft. Windows 11 продемонстрировала самый большой рост за последние три года, достигнув 42,66 % и значительно сократив разрыв с Windows 10.

Окончание основной поддержки Windows 10, запланированное всего через полгода, ускоряет переход пользователей на Windows 11. Согласно последним данным Statcounter, март 2025 года стал переломным моментом в распределении операционных систем Microsoft: Windows 11 набрала 4,53 процентных пункта и заняла 42,66 % глобальной доли рынка. В то же время доля Windows 10 сократилась на 4,43 пункта до 54,23 процента.

Анализ данных в годовом сравнении показывает еще более выраженную тенденцию: Windows 11 увеличила свое присутствие на 15,98 процентных пункта с марта 2024 года, когда она составляла всего 26,68 % рынка. Windows 10, напротив, потеряла 14,84 процентных пункта за тот же период, значительно снизившись с 69,07 % по сравнению с годом ранее.

Ускорение роста популярности Windows 11 - важный шаг для Microsoft, хотя компании еще предстоит переубедить значительный процент пользователей, сохраняющих верность Windows 10. Причин такого сопротивления несколько: с одной стороны, существуют аппаратные ограничения, не позволяющие устанавливать официальные обновления на старые устройства, а с другой - сохраняется определенное недоверие к изменениям интерфейса и некоторым дизайнерским решениям, принятым в новой версии операционной системы.

Впервые в истории своих потребительских продуктов Microsoft также решила предложить расширенную программу обновлений безопасности не только предприятиям, но и частным пользователям. Пользователи Windows 10 смогут приобрести дополнительный год обновлений безопасности по цене 30 долларов США, и эта стратегия может замедлить переход на Windows 11.

Скорость, с которой Windows 11 сокращает отставание от своей предшественницы, особенно примечательна в сравнении с циклами внедрения предыдущих версий операционной системы. Скачок на 4,53 процентных пункта за один месяц - это самый большой прирост за последние три года, что свидетельствует об ускорении процесса перехода. Предстоящие статистические исследования будут иметь решающее значение для понимания того, сохранится ли текущая тенденция роста Windows 11 или она замедлится. Однако по мере приближения даты окончания поддержки Windows 10, намеченной на октябрь 2025 года, вполне вероятно, что мы станем свидетелями дальнейших переходов на последнюю версию операционной системы Microsoft.

Старые версии Windows сохраняют очень низкие, но относительно стабильные доли рынка: Windows 7 удерживает 2,22 % (-0,08 пункта), Windows XP сопротивляется с 0,33 % (+0,04 пункта), а Windows 8.1 - 0,28 % (-0,02 пункта). Устойчивость этих операционных систем на самом деле является проблемой, учитывая, что они уже некоторое время не получали обновлений безопасности.







