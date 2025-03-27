MediaTek готовит окончательное наступление на высококлассные устройства с Dimensity 9500, процессором с ядром 4 ГГц, который обещает превзойти 3,5 миллиона баллов в AnTuTu и бросить вызов Qualcomm.

Только что появилась утечка информации о следующем процессоре высокого класса от MediaTek, и, похоже, он произведет фурор. Да, это традиционная практика, которая повторяется каждый год в индустрии, но известные СМИ уже говорили, что есть чипы, которые становятся большим сюрпризом каждого поколения.

Как обычно, когда речь заходит о технологиях, выходящих из Китая, информацию на Weibo публикует популярный источник Digital Chat Station. По словам источника (чья репутация, кстати, довольно высока), прототипы MediaTek Dimensity 9500 уже находятся на стадии тестирования. Мало того, первые результаты весьма оптимистичны.

Пока то, что просочилось в сеть о Dimensity 9500, внушает оптимизм. Согласно информации, чип имеет архитектуру 1+3+4 ядра, главным из которых является ультра-ядерный ARM Cortex-X930 Travis, работающий на частоте более 4 ГГц. Однако больше всего пользователей волнуют бенчмарки.

Все мы знаем, что к результатам таких тестов, как Geekbench или AnTuTu, нужно относиться с определенной долей скептицизма, но именно в AnTuTu Dimensity 9500 набирает около 3,5 миллионов баллов. Если результаты подтвердятся, новый процессор MediaTek займет первое место в мире Android по мощности, обогнав даже знаменитый Snapdragon 8 Elite.

Этот новый процессор, что неудивительно, также ориентирован на ИИ. Фактически, он включает в себя технологию ARM SME, которая якобы значительно повышает производительность в задачах искусственного интеллекта и машинного обучения.

И еще одна хорошая новость: MediaTek Dimensity 9500, согласно утечке, будет производиться компанией TSMC по 3-нм техпроцессу N3P, что в теории может позволить чипу конкурировать с Apple M4 в одноядерных задачах.

На данный момент нет конкретных дат релиза, хотя ходят слухи, что он совпадет с презентацией следующего Snapdragon 8 Elite Gen 2. Также поговаривают, что vivo X300 и OPPO Find X8 Ultra могут стать первыми флагманами, в которых будет установлен новый чип, но пока нет достоверной информации.