В последней сборке операционной системы Windows 10 (19045.5679) представлены улучшения безопасности, расширенная поддержка языков и исправлены критические проблемы с проводником файлов и принтером. Это необязательное обновление, новые функции станут обязательными в следующий вторник патчей.

Компания из Редмонда выпустила новое обновление для Windows 10, обозначенное как KB5053643, которое доводит сборку операционной системы до версии 19045.5679. Доступный в предварительной версии с 25 марта, новый пакет в настоящее время является опциональным и представляет несколько улучшений и исправлений, которые устраняют проблемы, о которых пользователи сообщали в последние месяцы.

Среди наиболее заметных нововведений - появление символов Noto CJK, что значительно улучшает поддержку китайского, японского и корейского языков. Это интересная новая функция, особенно для пользователей из соответствующих стран или тех, кто работает в многоязычной среде. Microsoft также реализовала изменение, позволяющее системным процессам хранить временные файлы в защищенном каталоге C:\Windows\SystemTemp через API GetTempPath2 или с помощью API GetTempPath в .NET. Эта новая функция, в частности, должна снизить риск несанкционированного доступа к временным данным.

Обновление также исправляет раздражающую ошибку, которая приводила к сбоям и отображению пустых страниц вместо реальных превью в проводнике. Что касается подключения, KB5053643 также включает обновление профилей настроек страны и оператора (COSA), обеспечивая лучшую совместимость с различными мобильными операторами по всему миру. Обновление также устраняет проблему, из-за которой некоторые инструменты устранения неполадок Support Request не запускались во время сеансов Remote Desktop, что делает управление удаленными системами более эффективным.

Еще одно важное исправление касается двухрежимных USB-принтеров, поддерживающих протоколы US PRINT и IPP через USB: до обновления такие принтеры могли неожиданно выдавать неправильный или нежелательный текст, но с KB5053643 эта проблема решена. Для европейских пользователей особенно актуально появление улучшенной поддержки в Windows Search для Европейской экономической зоны (EEA), которая включает повышенную обнаруживаемость за счет приведения ОС в соответствие с европейскими нормами.

Пользователи могут установить обновление KB5053643 через Windows Update или загрузить его вручную из каталога обновлений Microsoft. Как всегда, перед установкой любого обновления системы рекомендуется сделать резервную копию важных данных.



