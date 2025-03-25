Xiaomi анонсировала HyperOS 2.2 - обновление, которое улучшит пользовательский опыт благодаря новым анимациям и функциям кастомизации для широкого спектра устройств.

Буквально за последние несколько часов компания Xiaomi раскрыла подробности о следующей версии своей операционной системы HyperOS 2.2. Речь идет об обновлении, предназначенном для широкого спектра устройств, включая флагманы Xiaomi, телефоны Redmi, планшеты и складные телефоны.

HyperOS 2.2 будет доступна для ряда устройств премиум и среднего класса в линейке Xiaomi. Среди устройств, которые получат обновление, следующие:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi K80

Redmi K70

Redmi Turbo 4

Что касается планшетов и складных телефонов, то обновление будет доступно для следующих моделей:

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi Mi Mix Flip

Новое обновление HyperOS 2.2 направлено на улучшение нескольких областей, включая системную анимацию. Xiaomi оптимизировала переходы между приложениями и страницами, сделав пользовательский интерфейс более плавным и совершенным.

Кроме того, в обновлении появились новые возможности настройки. Пользователи получат эффект размытия для фона рабочего стола и упрощенную разметку страниц во всей системе. На экране блокировки появились новые узоры в азиатском стиле и более динамичные анимации разблокировки отпечатка пальца, такие как эффект бабочки и световые волны.

Строка состояния и уведомления были улучшены благодаря дополнительной поддержке настраиваемых значков и расширяемых уведомлений. Наконец, в обновлении улучшена системная навигация, появились дополнительные опции ярлыков в режиме навигации по рабочему столу.

В настоящее время Xiaomi тестирует HyperOS 2.2 на ряде устройств, включая Xiaomi 15, Xiaomi Pad 7 Pro и Redmi K70 Ultra. Выход стабильной версии в Китае не за горами, в то время как для глобальных пользователей дата релиза пока официально не подтверждена. Ожидается, что глобальное распространение может начаться после апреля 2025 года, хотя ходят слухи, что обновление может быть ограничено только китайским рынком, чтобы избежать конфликтов с графиком запуска Android 16.