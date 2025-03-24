В настоящее время Apple Watch - это очень совершенное устройство, к которому мало что можно добавить. Однако, как сообщается, Apple работает над новыми способами его улучшения, такими как включение неинвазивного датчика глюкозы и возможность интеграции камер в экран. Хотя впереди еще много времени, это одни из самых значительных изменений, над которыми работает компания.

Аналитик Марк Гурман в своем последнем выпуске официальной рассылки Power On рассказал об этих разработках. По словам Гурмана, Apple планирует добавить камеру в область дисплея часов Apple Watch 2027 года, а также еще одну камеру рядом с цифровой короной на модели Ultra. Стоит отметить, что эти камеры не будут предназначены для использования FaceTime.

В настоящее время в Apple Watch нет функций Apple Intelligence, таких как новый интерфейс Siri или интеграция с ChatGPT. Однако в них есть сводки уведомлений, которые дублируются с iPhone. Apple хочет сделать еще один шаг вперед и добавить в свои смарт-часы больше функций.

Благодаря добавлению камер в Apple Watch компания может интегрировать в свое устройство визуальный интеллект. Эта функция Apple Intelligence позволяет распознавать объекты реального мира и предоставлять информацию о породах собак, кошек, видах растений, достопримечательностях и т. д.

Визуальный интеллект был представлен в iPhone 16 и iPhone 16 Pro - доступ к этой функции можно получить через управление камерой. Кроме того, в версии iOS 18.4, которая выйдет в начале апреля, ее можно будет использовать с помощью кнопки действия на iPhone 15 Pro и iPhone 16e.

Компания также планирует включить эту технологию в будущие AirPods, чтобы улучшить функции искусственного интеллекта наушников, а также Apple Watch. Посмотрим, чем все это обернется, но, похоже, будущее носимых устройств Apple - за интеграцией камеры.