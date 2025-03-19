Новый Redmi A5 от Xiaomi уже на пути в Европу, и это с ценником около 80-100 евро и улучшенной связью 5G.

Богатый каталог смартфонов Xiaomi вот-вот пополнится самым интересным представителем для всех обычных и базовых пользователей. Китайский гигант собирается представить на мировом рынке Xiaomi Redmi A5, телефон, который мы уже знаем по индийскому рынку и который в конечном итоге является самым дешевым телефоном с 5G-подключением в отрасли.

Правда, скорее его следует отнести не столько к Xiaomi, сколько к мобильникам Redmi, поскольку обе фирмы работают совершенно независимо друг от друга, причем Redmi выпускает мобильники Xiaomi с наилучшим соотношением цены и качества, а материнская компания - флагманы и все самые представительные модели.

В этом случае, по словам коллег из немецкого СМИ WinFuture мы скоро увидим Xiaomi Redmi A5 в Европе, который должен стоить около 100 евро, когда он появится, они говорят конкретно «от 80 евро», не уточняя подробности.

Это фактически первый случай, когда Redmi серии «A» имеет 5G-связь, что стало возможным благодаря чипсету Unisoc T7520 с восьмиядерным процессором и интегрированным 5G-модемом. Однако Xiaomi сэкономила на памяти: Redmi A5 имеет всего 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителя, который также оснащен eMMC 5.1.

Будет и немного обновленная версия, которая значительно подорожает, с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-накопителем. В обоих случаях есть слот microSD для расширения емкости, также поддерживается работа с двумя активными SIM.

Что касается мультимедиа, то Redmi A5 будет оснащен 32-мегапиксельной камерой на задней панели с апертурой f/2.0 и светодиодной вспышкой, а также вторичным датчиком, предназначенным для определения глубины, и еще одним 8-мегапиксельным фронтальным датчиком (f/2.0) с широкоугольным объективом для селфи и видеозвонков.

Также компания умудрилась интегрировать боковой сканер отпечатков пальцев и все обычные возможности подключения, с двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth и портом USB Type-C в дополнение к аудиоразъему.

Аккумулятор емкостью 5 200 мАч с хорошей автономностью обеспечивает энергией систему, в которой установлен Android 14 с кастомизацией Xiaomi. И последнее, но не менее важное, конечно, дизайн, частично нацеленный на молодую аудиторию, ищущую больше возможностей для персонализации.