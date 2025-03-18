Microsoft вкладывает значительные средства во все, что связано с искусственным интеллектом, в ряде своих продуктов, включая операционную систему Windows. Однако ошибки в Windows регулярно появляются.

Несмотря на огромный рост использования искусственного интеллекта, миллионы пользователей не слишком довольны его внедрением. Последнее обновление Windows 11 по ошибке убирает эту функцию из операционной системы. Точнее, недавнее обновление безопасности, выпущенное софтверным гигантом, KB5053598 порождает больше проблем, чем решений.

Ошибка в этом патче безопасности для Windows 11, выпущенном в марте 2025 года, устраняет приложение Copilot.

Более того, сама компания теперь утверждает, что с вышеупомянутым приложением искусственного интеллекта, которое она недавно запустила, возникли непредвиденные проблемы. В результате все, кого это коснулось, видят, что приложение автоматически удаляется с их ПК и, конечно же, больше не прикреплено к панели задач. Компания заявляет, что полностью осведомлена о проблеме с этим приложением и что она затрагивает некоторые компьютеры.

Помимо всех проблем, которые вышеупомянутый патч KB5053598 вызывал в Windows 11 в течение последних нескольких дней, это новая ошибка. Кроме того, этот баг затрагивает не только последнюю версию операционной системы, 24H2. В то же время с такой же ошибкой сталкивались и более ранние версии, а именно 23H2 и 22H2.

Возможно, многие из тех, кто не согласен с внедрением искусственного интеллекта в Windows, будут рады этой ошибке. Однако не стоит забывать, что решение довольно простое. Если вы пострадали от этой ошибки и приложение Copilot исчезло с вашего компьютера, вы всегда можете загрузить его снова из Microsoft Store. В дальнейшем у вас также будет возможность вручную прикрепить его обратно к панели задач.