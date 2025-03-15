Новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан получит 1 миллион долларов в виде зарплаты и около 66 миллионов долларов в виде опционов на акции и грантов на акции, права на которые будут переходить в течение следующих нескольких лет, говорится в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Лип-Бу Тан, новый генеральный директор Intel, который вступит в должность с понедельника, 18 марта, будет получать годовую зарплату в размере 1 млн долларов и иметь право на ежегодный бонус в размере 200% от зарплаты, или 2 млн долларов. Об этом говорится в документации, поданной компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Наиболее значительная часть его вознаграждения будет состоять из опционов на акции на сумму 66 миллионов долларов и долгосрочных поощрений, включая 14,4 миллиона долларов в виде ограниченных акций и пакет грантов на 17 миллионов долларов, которые будут начисляться постепенно в течение пяти лет.

Однако если цена акций Intel упадет в течение следующих трех лет, Тан может не получить часть этих вознаграждений. Если же цена акций будет выше рыночной, то новый генеральный директор может получить дополнительные акции.

Пакет также включает в себя опционы на акции на сумму 9,6 млн долларов и поощрение за новое назначение в размере 25 млн долларов. Кроме того, Тан согласился приобрести акции Intel на сумму 25 миллионов долларов в течение первых 30 дней после своего назначения, что, по мнению компании, свидетельствует о его уверенности в будущих перспективах и стремлении создать ценность для акционеров.

С момента объявления о его назначении акции Intel выросли на 20% с начала года, а за один день взлетели на 15%.