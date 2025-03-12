Накопительное обновление KB5053606 представляет важные исправления для Windows 10, устраняющие шесть уязвимостей нулевого дня и повышающие стабильность системы. Узнайте все подробности об исправленных ошибках, новых функциях и известных проблемах.

Компания Microsoft выпустила обычное ежемесячное обновление Patch Tuesday для Windows 10, которое включает в себя накопительный пакет KB5053606. Это обновление является обязательным для пользователей версий 21H2 и 22H2 и несет в себе ряд значительных улучшений, а также исправляет несколько критических уязвимостей в системе безопасности.

Установку можно запустить вручную через «Обновление Windows» в настройках, но в ближайшие дни она будет применяться автоматически. С обновлением KB5053606 сборки Windows 10 обновляются до версий 19044.5608 (21H2) и 19045.5608 (22H2) соответственно. Пользователи также могут вручную загрузить пакет из каталога обновлений Microsoft - полезная опция для тех, кто предпочитает управлять обновлениями самостоятельно.

В обновлении представлено девять основных изменений, начиная от исправления мелких ошибок и заканчивая улучшением совместимости с приложениями и устройствами. Среди решенных проблем выделяется та, что касается сервиса подключения через OpenSSH, который ранее не запускался, вызывая прерывания соединений с этим протоколом. По сообщениям многочисленных пользователей, ошибка наконец-то была исправлена. Другие улучшения касаются редактора китайского метода ввода (IME), который теперь работает без блокировки при изменении типа или размера шрифта. Диспетчер окон рабочего стола (dwm.exe), который переставал отвечать в некоторых ситуациях, также был оптимизирован для обеспечения большей стабильности.

Microsoft также реализовала несколько важных изменений в области безопасности: в общей сложности было исправлено 57 уязвимостей, включая шесть активно эксплуатируемых уязвимостей нулевого дня.

Обновление KB5053606 имеет некоторые известные проблемы, например, для устройств с агентом Citrix Session Recording Agent (SRA) версии 2411 могут возникнуть трудности с установкой обновлений. В качестве временного решения Microsoft рекомендует остановить службу мониторинга сеансов перед установкой. Еще одна проблема связана со средством просмотра событий Windows, которое может ошибочно отображать ошибку, связанную со службой System Guard Runtime Monitor Broker (SgrmBroker.exe). Однако Microsoft уточнила, что эта ошибка не влияет на функциональность устройства и будет исправлена в будущих обновлениях.



