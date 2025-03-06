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Vlad_37
Марк Цукерберг предсказывает конец человеческого труда
В 2025 году у нас будет искусственный интеллект, который сможет заменить инженеров среднего звена.

Марк Цукерберг также присоединился к числу предсказателей будущего ИИ, в котором участвуют самые разные лидеры технологического мира. В данном случае именно основатель Facebook* высказался по этому поводу, предсказав, что уже в этом году ИИ сможет выполнять задачи, эквивалентные задачам инженера-программиста, что радикально изменит технологическую индустрию.

Согласно его комментариям в The Joe Rogan Experience, подкасте американского комика, на котором выступал даже сам Илон Маск, искусственный интеллект скоро будет писать весь код для приложений компании, вытесняя традиционные человеческие роли. Цукерберг сообщил, что Meta* разработает системы искусственного интеллекта, способные выступать в роли инженеров среднего звена, эффективно выполняя сложные задачи по кодированию.

Первоначально эксплуатация этих систем будет обходиться недешево, но в перспективе они обещают сократить расходы, особенно если учесть, что зарплата таких специалистов в Мета* превышает 500 000 долларов в год. Кроме того, гений Кремниевой долины подчеркнул, что это достижение не направлено на ликвидацию рабочих мест, а скорее на переориентацию инженеров-людей и предоставление им времени для выполнения более творческих и инновационных задач.

Автоматизация кода представляет собой значительный риск для стабильных, хорошо оплачиваемых технических профессий, таких как разработчики среднего уровня, поскольку их роли более подвержены стандартизации и копированию искусственным интеллектом. Конечно, этот переход не ограничится Мета*: такие компании, как Salesforce, уже объявили о сокращении штата разработчиков, а производители инструментов, такие как Stable Diffusion, прогнозируют исчезновение программистов-людей через четыре года.

В результате заявления Цукерберга вызвали скептицизм и беспокойство. Эксперты предупреждают о возможных массовых увольнениях и необходимости адаптации технических навыков к ролям, контролирующим искусственный интеллект или стратегические инновации. Хотя Мета* настаивает на том, что инженеры-люди «получат свободу творить», остаются сомнения в том, как это обещание будет реализовано в условиях растущей конкуренции на рынке труда.

Кроме того, соучредитель Meta* упоминает в подкасте, что 2025 год станет годом «перезагрузки» отношений между Meta* и регулирующими органами, намекая на то, что компания будет в первую очередь сотрудничать с правительствами для реализации этих изменений. Такой подход может создать прецеденты для будущих политик в области труда и этики, но сейчас мы находимся на технологическом и социальном переломе, и, по словам Цукерберга, этот год станет ключевым в определении баланса между техническим прогрессом и экономической устойчивостью.

*Meta, Facebook - признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.






#искусственный интеллект #марк цукерберг
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