Один из самых популярных Samsung Galaxy A52 5G в Европе получил обновление безопасности от января 2025 года.

Несмотря на то, что Samsung продолжает обновлять лучшие телефоны в своем каталоге последним патчем безопасности Android в феврале, она не забывает и о своих старых телефонах, и хорошим доказательством этого является то, что она начала распространять обновление Android прошлого месяца на один из своих самых продаваемых телефонов в 2021 и 2022 годах, Samsung Galaxy A52 5G.

Как подтверждает SamMobile, южнокорейский бренд начал выпускать январское обновление Android 2025 на Samsung Galaxy A52 5G на европейском континенте с версией прошивки A526BXXSBGYA3.

Новое обновление программного обеспечения для Galaxy A52 5G включает январский патч безопасности 2025, который устраняет в общей сложности 51 уязвимость, связанную с безопасностью и конфиденциальностью. Из них 29 были обнаружены и исправлены самой компанией Google, а остальные 22 были устранены Samsung, поскольку они затрагивали только устройства Galaxy.

Кроме того, январское обновление безопасности исправляет ряд общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе в предыдущих патчах безопасности, а также повышает производительность и стабильность этого четырехлетнего устройства среднего класса.

Samsung Galaxy A52 5G был выпущен в начале 2021 года с Android 11 и после получения нескольких обновлений Android был обновлен до One UI 6.1 с Android 14 в середине прошлого года. Это было его последнее крупное обновление ОС, так как Samsung Galaxy A52 5G не сможет получить One UI 7 с Android 15.

Если у вас есть Samsung Galaxy A52 5G и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, просто перейдите в панель «Настройки» и откройте раздел «Обновление ПО».

Как только вы получите его, все, что вам нужно сделать, чтобы обновить свой смартфон январским патчем безопасности для Android, - это нажать на кнопку «Загрузить и установить», а остальное пусть сделает One UI.











