Февральское обновление Android уже начало распространяться на 4 модели семейства Samsung Galaxy S24, три представителя серии Galaxy S21 и Galaxy A35 5G на европейском континенте.

Вот уже который месяц компания Samsung обновляет лучшие телефоны в своем каталоге, как самые новые, так и те, что уже достигли определенного возраста, февральским патчем безопасности Android во всех регионах мира. Как подтверждает SamMobile, корейский производитель начал распространять февральское обновление Android на европейские варианты восьми смартфонов из своего каталога: Samsung Galaxy S24 (включая Galaxy S24 FE), Galaxy S21 и Galaxy A35 5G.

Компания Samsung начала выпуск февральского обновления Android 2025 для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra во всех регионах Европы с версией прошивки S92xBXXS5AYB2 и для Samsung Galaxy S24 FE в континентальной Европе с номером сборки S721BXXS3AYA4.

Кроме того, Samsung выпустила обновление безопасности Android для европейских версий Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra с прошивками G991BXXSEGYA2, G996BXXSEGYA2 и G998BXXSEGYA2 соответственно, а также для Galaxy A35 5G в Австрии, Хорватии, Чешской Республике, Франции, Польше, Португалии, Сербии, Словении, Швейцарии и Великобритании с номером сборки A356BXXS4AYB1.

Все эти обновления включают февральское обновление безопасности 2025, которое устраняет более четырех десятков уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет ряд общих ошибок в пользовательском интерфейсе One UI, а также повышает производительность и стабильность этих 8 телефонов от южнокорейской компании.

Если у вас есть один из этих телефонов Samsung Galaxy и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, просто перейдите в панель «Настройки» вашего смартфона и откройте раздел «Обновление ПО».

Как только вы найдете его в этом разделе, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваше устройство последним патчем безопасности Android.







